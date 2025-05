Gli ispettori dell’Icqrf (ispettorato centrale tutela qualità e repressioni frodi), in collaborazione con gli agenti della polizia locale di Viterbo stanno effettuando una serie di controlli nei negozi di generi alimentari etnici del capoluogo. Le verifiche sono mirate a contrastare la concorrenza sleale e ad accertare la qualità dei prodotti in vendita, e della loro regolare provenienza. In particolare, il focus è sulle bevande alcoliche in vendita in questo tipo di negozi. Infatti, negli ultimi tempi, è cresciuto il fenomeno dello smercio di alcolici provenienti da mercati paralleli e illegali, o addirittura, di quelli contraffatti che sono di scarsa qualità e pericolosi per la salute.