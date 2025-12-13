A.A.A. befane cercasi per l’edizione 2026 della Calza più lunga del mondo del prossimo 5 gennaio.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Centro sociale Pilastro insieme ad Admo, Avis, 500 Tuscia Club di Viterbo e Parrocchia Sacro Cuore con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo – assessorato politiche sociali, viene realizzata con il supporto e la collaborazione delle associazioni Acli, Anteas, Aido, di Confartigianato Imprese di Viterbo, Comitato festeggiamenti Pilastro e di Todis.

L’evento, sempre più conosciuto a livello nazionale, anche grazie alla trasmissione “I Fatti Vostri” che più volte ha ospitato in diretta gli organizzatori e, naturalmente l’intera calza, si ripeterà anche quest’anno per le vie del centro cittadino.

«Da anni ormai è conosciuta anche come Calza della solidarietà – ha spiegato il presidente del Centro sociale Pilastro Luciano Barozzi - Come lo scorso anno ci piacerebbe ospitare gruppi di befane provenienti da associazioni, enti, categorie imprenditoriali. Befane organizzate in gruppi, espressione di più realtà cittadine, sarebbe un bel segnale di partecipazione e condivisione di un evento sociale particolarmente atteso da adulti e bambini. Confidiamo come sempre nel prezioso supporto tecnico da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco».

Per partecipare alla Calza più lunga del mondo come befana o spazzacamino e per richiedere informazioni, è possibile recarsi al centro sociale Pilastro, in via Cristofori 8 e fornire le proprie generalità (il pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30).

Ulteriori informazioni ai numeri 0761 324148 – 340 5723916 o alla mail barozzil@alice.it . Tutti i dettagli verranno illustrati in occasione della conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni a Palazzo dei Priori.