Lutto nell’Arma dei carabinieri di Viterbo per la scomparsa del brigadiere capo Rosario Paolini. Per anni ha lavorato per la sicurezza dei cittadini, pattugliando a bordo di una gazzella del radiomobile le strade della provincia. Sotto la divisa che ogni giorno indossava c’era una brava persona. D’origine napoletane, Paolini nel 2015 aveva ricevuto la medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei carabinieri. Dopo una lunga malattia si è spento sabato all’ospedale Belcolle.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista di Bagnaia.