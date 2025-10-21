Cade da sola in casa e resta immobilizzata per più di tre ore. Tanto c'è voluto alla donna per contattare un'amica che a sua volta ha avvertito i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto questa mattina in un appartamento di via Marconi. Secondo quanto ricostruito, una donna di 93 anni intorno ai 10 è caduta rimanendo bloccata. A fatica è riuscita a raggiungere il telefono e ad avvertire un'amica che ha chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati ​​con due mezzi. Con un'autoscala hanno raggiunto il terzo piano dove si trova l'appartamento cercando di entrare dal balcone dal momento che la donna non riusciva ad aprire la porta. Poi hanno forzato una finestra e sono riusciti ad accedere all'interno quando erano circa le 13. La donna è stata affidata alle cure del 118 che l'ha trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.