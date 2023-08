Un bambino di sei anni, originario della Guinea, lunedì mattina, si è allontanato da un centro di accoglienza. A trovarlo intorno alle 7,30, completamente nudo e scalzo sotto la pioggia, vicino al suo studio, in via Cardarelli, l’avvocato Giuseppe Picchiarelli.

Il legale ha soccorso il bambino e dato l’allarme. Il bambino, che per raggiungere lo studio dell'avvocato ha sicuramente attraversato posti pieni di gente e nessuno si è fermato ad aiutarlo. Al professionista avrebbe detto: «Non voglio tornare a casa perché ho paura che mamma mi picchi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che portato il piccolo all'ospedale di Belcolle. Le volanti della polizia, invece, hanno rintracciato la madre a cui il bambino è stato poi riaffidato. La donna avrebbe detto di non essersi accorta dell'allontanamento del figlio. È stata denunciata per abbandono di minore. Gli agenti stanno comunque indagando per accertare o meno presunti maltrattamenti.