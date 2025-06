CERVETERI - «Quella donna al volante ha preso in pieno un passeggino per disabili distruggendolo: il danno è di 2mila euro. Poi si è allontanata senza fermarsi». La denuncia è del residente Maurizio Falconi che ha reso pubblica la sua testimonianza. Il fatto è avvenuto l’altro pomeriggio nel parcheggio del piazzale della Fornace. Una mamma a quanto pare era impegnata a chiudere il passeggino del suo bambino quando la macchina, durante la manovra, ha demolito la ruota. «La conducente – prosegue Maurizio - non si è fermata né per scusarsi, né per accertare gli eventuali danni, per fortuna il bambino era già in auto. Il passeggino speciale, per il quale la signora ha dovuto aspettare molti mesi per via della burocrazia della sanità pubblica. È molto costoso e lo aveva ritirato solo due giorni fa: ora dovrà cercare il modo di ripararlo con le sue sole forze. La mamma ha presentato denuncia alla caserma dei carabinieri». I militari della stazione locale di via Pertini sono già sulle tracce della donna “pirata” grazie all’annotazione della targa. Sarebbe stata già individuata: ora rischia una denuncia per danneggiamento.

