Tre persone tra cui una bambina sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto oggi, intorno alle 13,30, in strada Acquabianca. I tre, una coppia e la piccola, viaggiavano su un'utilitaria che, per causa ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata.

Tutti e tre gli occupanti sono rimasti feriti. Soccorsi dal 118 sono stati trasportati in ospedale. La più grave sarebbe una donna ma non comunque in pericolo di vita. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi volti anche a ricostruire la dinamica dell'incidente. Si tratterebbe di un sinistro autonomo.