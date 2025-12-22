Paura questa mattina per due donne rimaste coinvolte in un incidente.

Il fatto è avvenuto intorno alle 12,30 lungo la strada che collega Acquarossa e Bagnaia. Per cause ancora in corso d’accertamento, la Lancia Y su cui viaggiavano ha perso il controllo ed è finita fuori strada capovolgendosi e terminando la sua corsa in un campo adiacente alla strada.

Si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto e dell’area dell’incidente e i sanitari del 118 che hanno soccorso le due donne e le hanno trasportate al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto si è appreso, non sarebbero rimaste ferite in maniera grave.

Sul luogo dell’incidente presente anche la polizia locale per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell’accaduto.