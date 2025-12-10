Ruba un carroattrezzi e viene fermato subito dopo dai carabinieri.

È accaduto nei giorni scorsi quando i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno arrestato un uomo per furto aggravato.

Il veicolo, del valore di circa 20.000 euro, era stato sottratto da un parcheggio. Il proprietario, accortosi immediatamente del furto, ha allertato la centrale operativa, che ha attivato le pattuglie in circuito: in pochi minuti la gazzella della sezione radiomobile ha intercettato e bloccato il mezzo guidato da un 20enne camerunense.

La sinergica collaborazione tra operatori della centrale operativa e militari di pattuglia ha permesso di eseguire l’arresto sul posto, senza che il giovane avesse alcuna possibilità di fuga.

L’uomo è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo.

Il carroattrezzi è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario che non era coperto da assicurazione per questo tipo di evento e che avrebbe, quindi, subito un grave danno economico.

L’intervento, che segue un’analoga operazione eseguita qualche settimana fa di notte, sempre dai carabinieri della sezione radiomobile e sempre in flagranza, a seguito del furto di un’automobile, “conferma - sottolinea l’Arma - l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio e dimostra la prontezza dei militari nel contrasto ai reati predatori”.