Curia di Viterbo in allarme per un falso prete spagnolo che, da un po’ di tempo, gira negli ambienti di Chiesa viterbesi.

Quest’uomo che, secondo le prime informazioni, avrebbe una sessantina d’anni con capelli e barba bianchi, vestito come un sacerdote di tutto punto con colletto bianco e camicia nera, avrebbe avvicinato più esponenti del clero locale chiedendo, per quello che si sa, accoglienza, elemosina e un aiuto personale.

A lanciare l’allarme sul falso prete varie testimonianze che sono arrivate in città e che hanno indotto diversi prelati a mettere in guardia sui rischi che possono esserci nel credere alle parole di quest’uomo. L’uomo, di nazionalità spagnola, girerebbe da qualche settimana a Viterbo ed avrebbe parlato con più sacerdoti chiedendo offerte e di avere ospitalità.

La notizia è stata confermata ma non si conoscono ancora i dettagli di chi sia realmente questa persona. Ieri mattina questo soggetto sarebbe stato bloccato dalla polizia e ascoltato per accertamenti.

Sempre ieri era in corso un aggiornamento culturale del clero. Non è il primo caso di fatti di questa tipologia.

In una notizia uscita il 17 gennaio scorso si legge di un falso prete americano che, per 30 anni, avrebbe truffato per milioni di dollari i fedeli viaggiando nel Midwest degli Stati Uniti.

A Messina, invece, una notizia del 26 gennaio 2023 parla di un falso prete che girava parte della città chiedendo offerte per la comunità alloggio dell’Istituto Collereale: l’allarme, come nel caso di Viterbo, è stato dato da vari parrocchiani.

Altro allarme è stato dato ad Acireale dal vescovo Raspanti per più falsi sacerdoti che avrebbero detto di appartenere alla comunità ecclesiale “Cattolica” e sarebbero andati vestiti con falsi abiti e, addirittura, celebrazioni religiose senza avere nessuna nomina sacerdotale.

Oltre alle motivazioni di carattere economico, quindi, chi si finge prete lo fa celebrando eventi solenni e rendendo la messinscena del tutto realistica.

Nel caso di Viterbo sembra che il falso prete spagnolo chiederebbe aiuti economici e accoglienza. Sono in corso approfondimenti.