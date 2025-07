Il mondo forense piange la comparsa dell’avvocato Giorgio Puri che si è spento ieri all’età di 92 anni.

A darne notizia l’ordine degli avvocati.

“Ci ha lasciati questa mattina, l’avvocato Giorgio Puri - scrive in una nota - L’Ordine degli avvocati di Viterbo è vicino alla sua famiglia, alla adorata moglie e alle figlie, la collega Raffaella e Claudia”. L’Ordine degli avvocati ricorda che “l’avvocato Giorgio Puri ha saputo esprimere, nei lunghi anni di avvocatura (iscritto all’albo dal gennaio 1964) il senso profondo della nostra professione: studio, preparazione, rispetto per i colleghi e per i magistrati, aggiungendo a queste doti la sua naturale eleganza e la sincera cordialità con chiunque. Lo ricordiamo in occasione della consegna della toga d’oro per i suoi 60 anni di iscrizione all’albo, a dicembre dello scorso anno, emozionato e commosso, sinceramente felice di condividere il traguardo con i colleghi di una vita e con quelli più giovani. A quest’ultimi l’insegnamento di un avvocato che ha percorso decenni di professione con eleganza e gentilezza, sempre pronto al dialogo e al sorriso, fermo e deciso in aula senza mai dimenticare che, di fianco a lui, era seduto un suo collega. All’avvocato Giorgio Puri il tributo, sincero e commosso, dell’intero Foro”.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 11 alla chiesa della Mazzetta a Viterbo.