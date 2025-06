SANTA MARINELLA - Una missione istituzionale lampo, ha portato il Comune in Romania, a Piatra Neamt, città montana situata nella regione della Moldavia. Il Sindaco Pietro Tidei, affiancato dall'assessore ai servizi sociali Pierluigi D'Emilio, ha incontrato le autorità locali per esplorare due importanti opportunità che potrebbero rafforzare i legami tra le due comunità e arricchire l'offerta culturale del territorio. “Al centro dell'incontro - spiega Tidei - la possibilità di avviare un gemellaggio e una collaborazione tra Santa Marinella e Piatra Neamt, per intercettare fondi europei attualmente disponibili. Una iniziativa che non è casuale, la Regione di Piatra Neamt, capoluogo di 80mila abitanti, è infatti l'area di provenienza della maggior parte dei cittadini rumeni immigrati a Santa Marinella, Civitavecchia e nelle zone limitrofe.

Un gemellaggio e una collaborazione permetterebbero di partecipare a bandi europei e regionali finalizzati a progetti di integrazione e cooperazione, che rafforzerebbero i legami culturali e sociali tra le due città. Il Sindaco di Piatra Neamt, Adrian Nita, ha espresso grande entusiasmo per la proposta, in particolare per la possibilità di stringere un patto con una città costiera italiana come Santa Marinella. La seconda e altrettanto significativa opportunità - prosegue Tidei - riguarda il potenziale trasferimento in Italia di una vasta e prestigiosa collezione privata di reperti militari. Si tratta di una imponente raccolta di armi, spade, divise e cimeli appartenuti a personaggi storici di rilievo, il cui proprietario ha manifestato l'intenzione di trasferirla”.

Il Sindaco e l'assessore hanno discusso la possibilità di ospitare questo museo di artiglieria militare in una location adeguata, come il castello di Santa Severa o altri spazi idonei a Santa Marinella, trasformando il territorio in un ulteriore polo attrattivo per gli appassionati di storia militare. “Il viaggio, della durata di un giorno e mezzo – dice l'assessore D'Emilio - è stato interamente sostenuto a nostre spese senza gravare sulle casse comunali, a testimonianza del nostro costante impegno e della convinzione circa la strategicità di queste potenziali collaborazioni per la crescita e l'arricchimento di Santa Marinella”.

Gli incontri sono stati estremamente proficui e si attende ora la richiesta formale di gemellaggio da parte del Sindaco rumeno per dare seguito ai programmi congiunti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA