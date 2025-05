CIVITAVECCHIA – Erba alta, sterpaglie, rifiuti e una buca recintata da settimane: è questa la fotografia dell’area all’altezza del civico 10 di via Sabatini. A denunciarlo sono i residenti, ormai esasperati da una situazione che si ripete ogni anno, puntualmente ignorata.

L’area, una piccolo fazzoletto verde di competenza comunale, «viene regolarmente trascurata durante gli interventi di pulizia effettuati da Csp» spiegano. «Non è possibile – aggiungono – ogni anno dobbiamo ricordarlo? Non si capisce perché venga sempre lasciato così, come se non esistesse. Quando arrivano, sistemano intorno, ma quel pezzo lo saltano sempre – raccontano gli abitanti – e oggi è una giungla, ricettacolo di sporcizia e rischio per l’igiene».

Oltre al degrado visivo, i cittadini segnalano anche una buca, anzi un vero e proprio cratere, transennata da qualche settimana ma mai sistemata. I residenti chiedono un intervento immediato, per ripristinare decoro e sicurezza.