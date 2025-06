TOLFA - “Finalmente il Polo Fieristico de La Nocchia ha ottenuto tutte le autorizzazioni dalla Regione Lazio e ora è pronto a ospitare tanti eventi. Grazie alla sindaca e, agli amministratori e ai tecnici”. Ad esprimersi così il presidente del Moto Club Rugged Damiano Mercuri che ha h annunciato con soddisfazione non solo la buona notizia, ma anche l a nascita del primo Nucleo Motociclistico di primo soccorso e corsi di guida sicura in fuoristrada tenuti da istruttori certificati. “Da sempre siamo impegnato nel territorio dei Monti della Tolfa, sia come organizzatori di eventi, che come attività puramente per il sociale. Tanti gli obiettivi raggiunti e già messi in programma - spiega il presidente Damiano Mercuri - la nostra associazione è costituita da un solido direttivo formato da 13 persone. Il presidente Mercuri ricorda, poi, quanto “difficile è stato finora mantenere unito un gruppo a cui è sempre mancato un punto di riferimento che sia da collante per chi pratica questa attività. La costanza, la serietà e l’intelligenza di questo gruppo ha sempre saputo pazientare ed aspettare il momento giusto per essere pronti là dove si sarebbe creata la giusta opportunità, che proprio in questi giorni si è concretamente realizzata: finalmente il Polo Fieristico La Nocchia ha ottenuto tutte le autorizzazioni dalla Regione Lazio per far sì che tanti eventi si possano ora fare al suo interno stando in regola con la legge. Ciò è stato possibile grazie all’impegno preso dalla sindaca Stefania Bentivoglio che, nel giro di un anno, non solo si è assunta la promessa di sistemare il Polo Fieristico una volta per tutte, ma anche grazie ad un team tra amministratori e tecnici, si è giunti ad un traguardo per noi impensabile. Grazie alla sindaca, all’amministrazione tutta e all’Università Agraria di Tolfa per l’impegno messo per il grande obbiettivo raggiunto.Per noi questo sarà di fondamentale importanza, in quanto anche grazie alla corposa collaborazione raggiunta con la protezione civile di Tolfa, il Polo Fieristico sarà “teatro di esercitazioni in moto per formare il primo “Nucleo Motociclistico di Primo Soccorso”, nonché corsi di guida sicura in fuoristrada”. L’MC Rugged è stato parte attiva nel Villaggio di Babbo Natale con i “Babbi in quad” nella sfilata di carnevale; l’ 8 giugno daranno vita ad un’imperdibile giornata di gare. Il direttivo e tutti i soci saranno protagonista durante la “Sagra del Prosciutto e della catana” con “Prosciutti in quad”. Il 19 luglio saranno alla Cavaccia di Allumiere con il “Rugged Sprint Cup”, una gara di enduro estremo con ostacoli artificiali per far esprimere al massimo le potenzialità dei piloti di tutta la regione, accogliendo gli appassionati e curiosi con il nostro street food, musica e la formidabile telecronaca dello speaker “Jetvoice”. “Per l’estate, oltre ad occuparci della prevenzione incendi con la protezione civile, saremo sempre attivi per uscite con moto stradali e fuori strada. Dunque la nostra è un’associazione attiva su tutti i fronti e mai doma, questo grazie a ragazzi sempre pronti, capaci di risolvere qualsiasi problema e, senza chiedere sussidi a nessuno, ci siamo sempre autofinanziati e possiamo azzardare con largo anticipo la riproposta del “Rugged Urban Night” in piazza a Tolfa, evento che tutti ci chiedono da tanti anni: ora è possibile lavorarci e faremo di tutto per riprenderci la nostra rivincita come gruppo”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA