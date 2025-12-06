CERVETERI – «Via il semaforo per una rotatoria al bivio di Valcanneto». È questa la richiesta presentata in aula al Granarone dall’opposizione e votata all’unanimità. A muoversi è stato il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Luigi Bucchi recependo le istanze di automobilisti e pendolari imprigionati nel traffico negli orari di punta. «Con questa istanza – è quanto detto da Bucchi – è stata impegnata la sindaca e tutta l'amministrazione cerveterana ad attivarsi, di concerto con l'amministrazione comunale di Fiumicino che ha approvato un’analoga mozione, presso gli organi competenti, ovvero Città Metropolitana, Anas e comune di Fiumicino per competenza territoriale, affinché venga superato l'impianto semaforico al chilometro 32,500». Qui si trova lo svincolo per Valcanneto, Ceri e San Martino. «Da quanto emerso – conclude Bucchi - il rondò risolverebbe non pochi problemi di traffico veicolare in tutte le direzioni di marcia, in particolar modo in estate».

