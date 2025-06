Un vasto incendio ha interessato un’area rurale di Vetralla. Le fiamme sono divampate intorno alle 11 lungo la strada provinciale Norchia, in località Ucciano estendendosi poi fino a valle Caiano e a Pian della Noce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, squadre di protezione civile accorse da vari comuni della provincia, tra cui tre squadre da Tarquinia, diverse da Viterbo e Ronciglione e le forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento sono state abbastanza complicate. È stato necessario anche l’intervento dell’elicottero regionale per gli sganci d’acqua. Sono bruciati diversi uliveti e terreni coltivati. Inoltre, è stato operativo per molteplici sganci un elicottero regionale. Nel tardo pomeriggio oggi l’incendio è circoscritto e la situazione messa sotto controllo.