Un tentativo di furto è avvenuto sabato sera a Vetralla ai danni dello stabilimento della Società cooperativa agricola Cesare Battisti (storica Cooperativa di Vetralla) e della Op Latium soc. coop. Agricola (la più grande organizzazione produttori olivicoli del Lazio e presente sul territorio viterbese) specializzate nella produzione e vendita di olio extra vergine. Grazie al sistema di videosorveglianza e di allarme, sabato sera è stato scongiurato il colpo allo stabilimento e punto vendita di Vetralla, con i malviventi che si sono poi dati alla fuga. Stando a quanto ricostruito, dopo aver forzato le porte di accesso dell’esercizio, i ladri si sono introdotti all’interno. Sul posto è giunta, con tempestività, la pattuglia dei carabinieri di Vetralla per assicurare e controllare l’intera area, che è stata successivamente piantonata. Si tratterebbe del secondo tentativo di furto nel giro di 3 mesi, in quanto il primo tentativo era stato effettuato a fine dicembre. Le aziende esprimono il ringraziamento per il supporto e la velocità d’intervento delle forze dell’ordine, mentre proseguono le indagini.