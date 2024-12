Minorenni hanno rubato un’auto ma durante la fuga sono piombati su una vettura in sosta. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio nel centro di Vetralla. Stando a una prima ricostruzione, due 15enni, provenienti dal litorale romano, avrebbero rubato un’auto a Vetralla. Il proprietario, però, accortosi del furto, li avrebbe inseguiti a piedi fino a raggiungerli. A quel punto i due si sarebbero schiantati contro l’auto parcheggiata lungo via Cassia Sutrina, tra la villa comunale e le scuole. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli approfondimenti del caso.