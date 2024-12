VETRALLA - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì sera una pattuglia della Stazione di Vetralla ha fermato una vettura in località La Botte, trovandovi a bordo un 50enne di Palombara Sabina, un 23enne di Castel Madama e un coetaneo di Marcellina. Nella perquisizione dell’auto, sono stati trovati in possesso di circa 325 grammi di hashish, suddivisi in cinque involucri di carta, 256 grammi di marijuana in quattro buste di cellophane e involucro da 0,5 grammi di cocaina. La conseguente perquisizione nell’abitazione del giovane marcellinese ha consentito il rinvenimento di altri 16 grammi di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato e gli arrestati sono stati ristretti in camera di sicurezza, a disposizione della competente autorità giudiziaria viterbese. Nel giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto in flagranza e disposto l’obbligo di dimora nei confronti di tutti gli arrestati.