“Imprese d'Autore - Viterbo”, ossia un affascinante viaggio di immagini e parole tra alcune delle realtà industriali del territorio.

E’ stata inaugurata ieri, presso la sede di Unindustria in via Faul 17, la mostra fotografica che, dopo le tappe di Latina, Aprilia e Rieti si arricchisce di nuovi spunti e contenuti.

In contemporanea al taglio del nastro, anche l’uscita del volume che, attraverso testi e immagini, racconta le storie, i settori produttivi, i prodotti e le professionalità di 23 aziende del Viterbese che hanno partecipato al progetto.

«Le immagini raccontano storie senza parole, catturando l’essenza di ciò che rende ogni impresa unica e vibrante - ha detto Sergio Saggini, presidente Unindustria Viterbo, a margine dell’inaugurazione - Nelle pagine del catalogo e nelle foto in mostra c’è l’invito è a compiere un viaggio nel mondo delle imprese, non leggendo report aziendali o analisi finanziarie, ma attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica e una cronaca che non ci lascia mai semplici spettatori, piuttosto protagonisti e partecipi».

Saggini spiega che «ogni immagine è essa stessa racconto. È un frammento di narrazione, un momento fissato nel tempo che rivela tanto sulle persone dietro all’azienda quanto sulle sue aspirazioni, i suoi valori e la sua cultura. Dall’operaio impegnato in una fase della produzione a chi guida l’azienda con passione e visione, ogni ritratto cattura l’umanità e la determinazione che alimentano il motore dell’impresa. Attraverso di esse scorgiamo l’innovazione che trasforma settori, la collaborazione che alimenta il successo e la resilienza che supera le sfide”.

Per Andrea Belli, presidente Ance Viterbo, «con la partecipazione a Imprese d’Autore abbiamo scelto di aprire una finestra nuova e originale sul mondo delle costruzioni. Lo abbiamo fatto in coerenza con l’impegno di Ance nel promuovere l’immagine e gli sforzi delle imprese di costruzioni che operano nel Viterbese, valorizzando ogni giorno le potenzialità e le risorse umane del territorio. Una provincia con una forte componente edile, in crescita e costante protagonista del cambiamento strutturale cui deve prepararsi il territorio viterbese».

Oltre a Sergio Saggini e Andrea Belli, presenti all’inaugurazione il vicepresidente di Unindustria Stefano Cenci, la presidente del comitato piccola industria di Unindustria Viterbo Simonetta Coccia, la presidente del gruppo giovani di Unindustria Alessandra Sensi. Presenti al taglio del nastro i rappresentanti delle istituzioni: Il prefetto Gennaro Capo, la sindaca Chiara Frontini, il questore Fausto Vinci, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, e il Presidente della Camera di Commercio Domenico Merlani.

Le aziende protagoniste della mostra e del volume sono: Basaltina, Belli, Ceramica Catalano, Ceramica Flaminia, Coccia Sesto, Colavene, Dimar Group, Fiorillo, Flati, Gajarda, Immobiliare Viterbo, Impresa Costruzioni Bronzetti, Impresa Edile Patrizi, Mastrogregori Aldo, Merlani Costruzioni, Orsolini Amedeo, Piangoli Legno, Rocchetti Prefabbricati, Saggini Costruzioni, Santafiora, Scuderi, Simas e Terme dei Papi.

La mostra sarà aperta al pubblico, su prenotazione, fino al 19 luglio. L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: loredana.petroselli@un-industria.it.