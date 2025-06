CIVITAVECCHIA – Anche quest’anno la Pentecoste unirà le due diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina nella comune veglia di preghiera che si terrà domani 7 giugno, alle 21, nella Calata della Rocca di Civitavecchia davanti alla Fontana del Vanvitelli all’interno del porto storico.

«Durante la Veglia – scrive il vescovo Gianrico Ruzza in una lettera rivolta alle comunità parrocchiali, ai movimenti e alle aggregazioni ecclesiali – avremo un momento straordinario: il conferimento dei ministeri ecclesiali per i lettori, i catechisti, gli accoliti e i ministri della consolazione, che saranno donati ad alcune sorelle e ad alcuni fratelli delle nostre due diocesi che si sono preparati per svolgere un particolare servizio nelle comunità cui appartengono. Allo scopo di rafforzare il segno di comunione che andiamo a vivere insieme – scrive ancora il vescovo – chiedo che in quella sera in nessuna comunità parrocchiale venga celebrata un’analoga veglia».

La partecipazione può essere segnalata alla mail vegliapentecoste2025@gmail.com, indicando eventuali necessità particolari (difficoltà motorie) e se verranno utilizzati dei pullman per l’arrivo. Per le autovetture sarà inviato un pass per il parcheggio riservato, in base alle richieste pervenute.