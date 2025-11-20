FIUMICINO - «Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino esprime grande soddisfazione per l’importante investimento messo in campo dalla Regione Lazio, che ha stanziato 2 milioni di euro destinati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale, coinvolgendo 10 Comuni, tra cui il nostro. La misura è stata approvata con una delibera di Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Tutela del Patrimonio, Fabrizio Ghera, che già dallo scorso anno ha avviato un percorso di rafforzamento degli accordi con le amministrazioni comunali per recuperare e valorizzare immobili di proprietà regionale».

I fondi sosterranno sia accordi già in essere che nuove collaborazioni finalizzate alla riqualificazione dei beni pubblici, con l’obiettivo di restituirli ai cittadini attraverso interventi concreti e diffusi sui territori.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Fiumicino Feola, Fata, Cerulli e Prete esprimono soddisfazione per l’attenzione della Regione Lazio nei confronti del nostro territorio:

«Si tratta di un intervento significativo che conferma la volontà della Regione di investire su progetti concreti di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico. La presenza di Fiumicino tra i Comuni destinatari è un riconoscimento importante, che permetterà di avviare interventi attesi da tempo e di migliorare spazi e beni che potranno tornare a disposizione della collettività».

«Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino continuerà a sostenere e promuovere ogni iniziativa volta alla valorizzazione del territorio, in sinergia con le istituzioni regionali e locali, nell’interesse dei cittadini e della crescita complessiva della città», concludono.