Proseguono senza sosta le attività di prevenzione e i controlli su strada della polizia di Stato a Viterbo, finalizzate al contrasto delle condotte di guida che rappresentano le principali cause di incidentalità stradale e, in particolar modo, l’utilizzo degli smartphone al volante. La polizia stradale di Viterbo, in particolare, ha effettuato controlli capillari lungo le principali arterie del capoluogo viterbese impiegando anche personale in abiti civili che, mimetizzandosi tra gli utenti della strada, è riuscito a sorprendere i conducenti distratti dal telefono cellulare. Ben 7 sono state le patenti ritirate ad altrettanti autisti incuranti dei pericoli che possono derivare per sé stessi e per gli altri dalla loro condotta sconsiderata.

Tali controlli mirati proseguiranno per tutto il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da maggiori flussi di traffico, al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza stradale.