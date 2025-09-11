TARQUINIA – Si svolgerà giovedì 25 settembre 2025, alle ore 18, nella sala del consiglio del palazzo comunale, la cerimonia di premiazione “Atleta dell’Anno 2025”. L’iniziativa organizzata dalla sezione di Tarquinia “Liviano e Bonello Bonelli” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha l’obiettivo di valorizzare atleti, squadre e figure di riferimento dello sport locale, conferendo riconoscimenti per meriti e impegno nella promozione dei valori sportivi. Nel corso dell’evento sarà assegnata una medaglia unica, appositamente coniata dall’Unvs nazionale, all’“Atleta dell’Anno Tarquiniese”. Sono inoltre previsti premi speciali: il “Premio Pietro Anzellini” al Giovane Emergente, il “Premio Liviano e Bonello Bonelli” alla Migliore Squadra e il “Premio Roberto Maria Sacconi” al Miglior Over 40. Saranno consegnate targhe commemorative alle famiglie di tre figure sportive tarquiniesi recentemente scomparse e saranno premiati gli atleti delle associazioni sportive dilettantistiche della città. Durante la manifestazione il giornalista di Rai Sport Massimiliano Mascolo riceverà il titolo di Ambasciatore dello Sport Unvs. La serata sarà condotta da Fabrizio Ercolani e vedrà la partecipazione di ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo sportivo.