TARQUINIA – La notizia è arrivata ufficialmente a tutti i consiglieri dell'Università Agraria attraverso una email degli uffici dell'ente di via Garibaldi a Tarquinia. Con una comunicazione del 27 giugno l'ufficio preposto dell'Università Agraria ha promosso, ai sensi dell'art.30, la decadenza del consigliere Giovanni Marchetti «per cause di ineleggibilità».

Sarebbero ravvisate le condizioni previste all’art. 9 comma 1 lettera c dello Statuto vigente. L'ufficio ha pertanto comunicato al consigliere interessato e all'intero consiglio l'avvio dell'iter previsto dalle norme statutarie per la decadenza da consigliere del signor Giovanni Marchetti del Gruppo Civici per l'Agraria.

Il gruppo consiliare “Agraria Tricolore Alberto Riglietti presidente” a seguito della comunicazione annuncia di restare «in attesa dell'imminente consiglio per ulteriori dettagli sulla decadenza da consigliere di minoranza di Giovanni Marchetti».

