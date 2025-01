CIVITAVECCHIA – Il commissario straordinario, nominato nelle scorse settimane dall’assemblea dei soci all’Aula Pucci, dell’Università Agraria di Civitavecchia Franco Barlafante tira dritto e punta alle elezioni. Come si ricorderà nei giorni scorsi una delegazioni di soci, guidata proprio da Barlafante, si era recata presso la sede dell’ente in viale Guido Baccelli per una passaggio di consegne formali trovando, però, chiuso per “ferie” fino al 9 gennaio. Decisione della passata governance che non è affatto piaciuta al commissario e ai soci che hanno deciso di procedere con un ingresso coattivo, informando le forze dell’ordine. Subito dopo il commissario ha contattato la banca bloccando tutti i conti intestati all’ente. Nei giorni successivi c’è stata una fase di studio in cui la pec dell’ente è stata intestata al commissario in attesa delle elezioni e del nuovo presidente dell’Università Agraria. «Già martedì - ha spiegato Barlafante - procederò con la nomina di un tecnico segretario, persona con anni e anni di esperienza in materia, tramite atto formale e subito dopo partiremo senza ulteriori indugi con l’iter necessario per le elezioni del nuovo presidente dell’Agraria, quindi proclami, convocazioni e quant’altro». Una figura che dovrebbe accelerare, proprio grazie alla sua esperienza in materia, tutta la procedura senza rischiare di incappare in errori. «Sicuramente ci sono molti aspetti da chiarire, un lavoro - ha concluso Barlafante - che toccherà al prossimo presidente dell’Università agraria di Civitavecchia».

