CERVETERI - L'estate volge al termine, e come si fa per ogni stagione è tempo di bilanci. Non è sicuramente dei migliori quello registrato nella frazione di Campo di Mare, dove operatori e balneari hanno subito un calo di presenze, con numeri che parlano di un 30% in meno rispetto al 2024. Un dato, quindi, che deve obbligatoriamente far riflettere, in ragione di una mancata programmazione sul lungomare della costa cerite, che ha influito sui ricavi degli esercenti. Ha suscitato poi infinite polemiche il cantiere aperto di piazza Prima Rosa che sta procedendo a passo di lumaca. I residenti sono imprigionati nel degrado e, novità delle ultime ore, Città Metropolitana di Roma Capitale, titolare dell’opera, ha inviato una diffida alla ditta esecutrice che è ferma da oltre un mese e che non sta rispettando la tabella di marcia. A subirne le conseguenze non solo i balneari, anche bar e ristoranti hanno avuto un calo soprattutto durante la settimana. La sindaca Elena Gubetti è intervenuta sulla questione, concentrandosi su delle soluzioni, come ad esempio la destagionalizzazione, tema in voga anche in altre località italiane. «Le spiagge sono state piene di bagnanti nei week end – sostiene il primo cittadino etrusco -, meno nei giorni feriali. Dobbiamo studiare alcune alternative per la prossima estate di concerto con gli stessi operatori. Intanto vogliamo lavorare per estendere le attività al di fuori della stagione per garantire presenze anche nei mesi che non sono estivi, considerando che il clima da noi è invitante anche nei periodi meno indicati per andare al mare».

