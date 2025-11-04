PALIDORO - Nuova vita per il campo sportivo Angelo Fontana: si tratta di un passo importante per tutta la comunità, che torna a disporre di una struttura moderna e funzionale, pensata per ospitare eventi sportivi e attività sociali.

«Dopo svariati anni sarà finalmente completata la ristrutturazione e ammodernamento, con spalti, spogliatoi, servizi di ristoro e servizi igienici », ha dichiarato l’assessore Angelo Caroccia. La nuova struttura comprenderà: una tribuna coperta da 200 posti a sedere, un campo da calcio a 11 in pozzolana delle dimensioni di 103x65 metri e un campo da calcio a 5 in erba sintetica.

«L’intera area, che si estende su circa 13.000 metri quadrati - afferma l'assessore Caroccia, è situata in una zona del territorio comunale dove la presenza di impianti sportivi è limitata, rappresentando così un importante punto di riferimento per tutto il quadrante cittadino».

L’impianto sarà inoltre dotato di quattro torri faro disposte lungo i lati del campo da calcio, per garantire un’illuminazione adeguata anche alle attività serali.

«Il campo sportivo di Palidoro fu realizzato per permettere anche alla squadra della località di poter svolgere l’attività calcistica su una struttura pubblica concessa dall’amministrazione comunale, evitando continui spostamenti presso i centri sportivi limitrofi», ha sottolineato la presidente di commissione Francesca De Pascali.

Caroccia ha inoltre evidenziato che il campo da calcio, ammodernato con erba artificiale di ultima generazione, è destinato a ospitare i campionati F.I.G.C. LND fino alla categoria Promozione settore giovanile, offrendo così nuove opportunità di crescita sportiva per i giovani del territorio. Con la riapertura del campo sportivo comunale “Angelo Fontana”, nel prossimo futuro, Palidoro tornerà ad avere un impianto moderno e accogliente, pronto a diventare un nuovo punto di aggregazione per la comunità e a promuovere lo sport come valore sociale e formativo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA