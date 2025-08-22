LADISPOLI – «L’Aurelia va messa in sicurezza». Dopo la sindaca cerveterana Elena Gubetti, è la volta della consigliera regionale Michela Califano. L’esponente del Pd torna sul tema della statale in seguito all’ultima tragedia, quella avvenuta martedì pomeriggio scorso in cui ha perso la vita la giovane 36enne ladispolana Gioia Fioravanti. Un fatto drammatico, per altro a pochi giorni di distanza dalla scomparsa del suo fidanzato, Daniele Vallenari. «Faccio mio l’accorato appello della sindaca di Cerveteri – scrive Califano - sulla necessità di intervenire nel tratto di Aurelia che corre da Torrimpietra a Santa Marinella. Un’arteria ormai trafficatissima, piena di pericoli, diventata tristemente teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali, come quello che ha coinvolto una ragazza di appena 36 anni solo pochi giorni fa. L’Aurelia oggi è, statistiche alla mano, la strada più pericolosa dell’intera Provincia di Roma. Un record che vogliamo velocemente cancellare». Dalle parole, ai fatti. «Per questo motivo – conclude - ho presentato una mozione che impegna il presidente Rocca e l’assessore Ghera ad aprire un tavolo di confronto con Anas attraverso il quale studiare interventi di miglioramento e messa in sicurezza». Due le vittime ad agosto. Oltre a Gioia anche l’ispettore della Polizia locale di Cerveteri, Fabio Morolli, travolto mentre era in sella al suo scooter lo scorso 6 agosto. Nel 2024 analoga sorte per il giovane cerveterano Andrea Ferlini. Tanti altri incidenti negli ultimi anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA