LADISPOLI - «Renderemo omaggio a Laura Antonelli». A 10 anni dalla scomparsa dell’attrice, che aveva deciso di vivere proprio a Ladispoli, il sindaco annuncia una mostra fotografica in suo onore. Verrà allestita presso il centro di arte e cultura di via Settevene Palo. Durante l’evento, in programma alle 18, saranno ripercorsi i momenti più significativi della carriera e della vita privata di Laura Antonelli, offrendo al pubblico uno sguardo intimo e rispettoso su una figura tanto amata e nello stesso complessa. Tra gli ospiti d’onore sarà presente Claudio Antonelli, fratello dell’attrice, che tornerà in Italia appositamente per condividere questo sentito omaggio. «Ricordare Laura Antonelli – dichiara il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando – significa anche onorare il legame profondo che ha avuto con la nostra città. Un atto dovuto e sentito che testimonia il valore della memoria e della cultura come strumenti di comunità». L’iniziativa sarà realizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con i registi Bernard Bedarida e Nello Correale, che hanno contribuito anche alla realizzazione della mostra. Non è una scelta banale quella del centro di arte e cultura e nello specifico del cine-teatro in fase di costruzione. Il progetto definitivo prevede due spazi contenenti almeno 500 posti. Una sala sarà dedicata a Gigi Proietti e sarà anche quella degli spettacoli teatrali. La seconda riservata al cinema invece sarà intitolata proprio a Laura Antonelli. Fu una notizia tragica per Ladispoli quel 22 giugno del 2015. L’attrice viveva da tanti anni in via Napoli. Venne trovata senza vita a 73 anni dalla sua badante intorno alle 8 del mattino nella sua casa al pian terreno, dove da tempo si era ritirata. Al rito funebre parteciparono i suoi amici e attori, Lino Banfi e Claudia Koll. Entrambi raggiunsero pure il cimitero di Ladispoli non riuscendo a trattenere le lacrime in un giorno davvero triste per il cinema italiano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA