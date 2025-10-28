CASTIGLIONE IN TEVERINA - Una giornata dedicata al rispetto per l’ambiente e alla cultura della prevenzione quella che si è svolta domenica 26 ottobre a Castiglione in Teverina, in occasione della mattinata ecologica patrocinata da Legambiente e organizzata dal comune di Castiglione in Teverina in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione civile, la Pro loco e l’Avis. Protagonisti assoluti della mattinata sono stati i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado del paese, che, armati di guanti, sacchi e tanto entusiasmo, hanno partecipato attivamente alla pulizia di strade, giardini e aree verdi. Un gesto concreto per prendersi cura del proprio territorio, ma anche un’importante lezione di educazione civica e ambientale. L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni in attività di sensibilizzazione e tutela dell’ambiente. La collaborazione tra enti, associazioni e cittadini ha dimostrato ancora una volta come l’impegno collettivo possa produrre risultati significativi per la comunità. Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata sulla dimostrazione operativa della Protezione civile, che ha illustrato al pubblico le procedure e le attività messe in atto in caso di emergenze come incendi, alluvioni o incidenti. I volontari hanno coinvolto direttamente i ragazzi in alcune esercitazioni pratiche, spiegando le modalità di intervento e mostrando mezzi e attrezzature. All’evento hanno partecipato anche la Croce rossa italiana di Civitella d’Agliano e numerosi gruppi di Protezione Civile provenienti da Tarquinia, Bassano in Teverina, Bolsena, Marta, Sipicciano, Soriano nel Cimino e Orvieto, che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Presente inoltre il presidente del coordinamento Aeopc, Alessandro Sacripanti, che ha voluto complimentarsi con i giovani per la loro attenzione e partecipazione, sottolineando il valore della prevenzione e della solidarietà nel lavoro quotidiano dei volontari. «Un evento che ha saputo unire educazione ambientale, cittadinanza attiva e spirito di squadra, dimostrando quanto sia importante costruire, fin da piccoli, una cultura del rispetto e della responsabilità verso l’ambiente e la sicurezza di tutti», commentano dall’amministrazione comunale.

