LADISPOLI - Una “corsa di Natale” in favore dei bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

Appuntamento con la 21esima edizione della manifestazione non competitiva, organizzada dall’Asd Alsium, sabato 13 dicembre.

Si partirà alle 8:30 da Piazza R. Rossellini, con partenza prevista per le 9:30.

Un percorso di 13 km che sarà un fiume di maglie e cappellini natalizi a scorrere tra le vie di Ladispoli e San Nicola per poi percorrere la via Aurelia. La quota di partecipazione — 15 euro (maglia + cappellino) o 10 euro (solo cappellino) — non è semplicemente un’iscrizione, ma una donazione: l’intero ricavato servirà ad acquistare giocattoli per i bambini ricoverati.

Sarà possibile contribuire anche senza correre portando un giocattolo nuovo (no peluche) al punto raccolta presso Fantozzi Cash & Carry, via A. Gramsci 6, Ladispoli.

A rappresentare l’amministrazione comunale sarà presente il consigliere e delegato Stefano Fierli che ha commentato così la manifestazione: «Ringraziamo la asd Alsium per dare modo in un momento speciale come quello del Natale di potere avere occasione di un grande gesto di solidarietà attraverso lo sport».

