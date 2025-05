SANTA MARINELLA – La città ha risposto presente alla mobilitazione “Un sudario per Gaza”. Insieme alle altre forze politiche progressiste locali, liste civiche e cittadini indignati, il Partito Democratico di Santa Marinella e di Santa Severa ha dato vita nel fine settimana alla mobilitazione nazionale a favore della Palestina. L’evento, si è tenuto sulla terrazza della Passeggiata al Mare, volto a ricordare le vittime palestinesi della Striscia di Gaza. L’iniziativa ha posto l’attenzione sulla necessità urgente di porre fine al massacro prodotto dal conflitto militare, costato fino a questo momento 50mila morti civili. Nel compiere il gesto simbolico, carico di forza nel sostenere l’urgenza di una pace, quale nuovo inizio per l’umanità, la partecipazione ha fornito l’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza su quanto sia importante conoscere, prendere posizione, agire. “La Striscia di Gaza non è un territorio conteso – dice la segretaria del Pd cittadino Lucia Gaglione - né una terra senza identità. Ogni bomba che vi ci cade è una violazione al diritto internazionale, una ferita per l’intera umanità ed un affronto a un popolo indifeso. In queste ore nuovi bombardamenti stanno distruggendo scuole, ospedali e uccidendo vittime innocenti. La guerra non può essere strumento di pace, né strumento di difesa senza rispetto delle regole. C'è un popolo stremato, affamato, decimato. Israele, che è un grande popolo, deve opporsi a tanto odio mostrato e a tutta questa violenza perpetrata, senza un domani per nessuno. Crediamo che la diplomazia debba assumersi la responsabilità di quello che sta accadendo a Gaza, tralasciando per un attimo tutti gli interessi, le strategie, le idee di egemonia e potenza”.