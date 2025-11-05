LADISPOLI – Un presidio ospedaliero dotato di pronto soccorso. Una richiesta approdata in consiglio comunale e che, ieri sera, è stata votata all’unanimità nella massima assise cittadina. Un invito chiaro indirizzato alla Regione Lazio affinché pianifichi al più presto questo tipo di struttura al servizio del Distretto 2 della Asl Rm 4. Si è chiesto anche di potenziare nell’immediato il pronto intervento nel territorio in cui ricadono i comuni di Ladispoli e Cerveteri. «Ricordo – sostiene il sindaco ladispolano, Alessandro Grando - che il Consiglio regionale si era già espresso favorevolmente su questa proposta, votando all’unanimità una mozione presentata durante la precedente legislatura. La sanità è un argomento delicato che deve unire le forze politiche in una battaglia unitaria a tutela della salute dei nostri concittadini».