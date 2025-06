LADISPOLI – «Sarà un’altra estate all’insegna dell’inclusività». Ritorna “Un posto al sole” per i disabili, e l’ideatrice del progetto, Caterina De Caro, battezza questa iniziativa promossa da Caffè Africa e Jarambao, con l’obiettivo di garantire spiagge accessibili lungo il litorale laziale. «I disabili potranno scegliere uno stabilimento dove trascorrere le loro vacanze – aggiunge De Caro – in uno dei 48 stabilimenti della costa laziale, da Pescia Romana fino a Sperlonga. Ringraziamo la Capitaneria di porto per avercelo consentito. Il servizio sarà attivo da metà giugno fino a fine settembre, tempo permettendo». La cerimonia di presentazione si è svolta allo stabilimento White. Per ogni persona che lo richiederà ci saranno a disposizione due lettini e un ombrellone, previa prenotazione. Un passo concreto verso un’estate senza barriere, che ha ottenuto il sostegno delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine. Presenti all’inaugurazione il commissario capo della Polizia di Stato di Ladispoli, Fabio De Angelis e il comandante della Capitaneria di Porto, Cristian Vitale, che hanno garantito massima collaborazione per il successo dell’iniziativa. Numerose le associazioni del territorio coinvolte, a conferma dell’interesse e dell’impegno della comunità verso un modello di turismo accessibile e solidale. «Creare, come fatto in passato, dei posti dedicati ai diversamente abili, è un errore. Il disabile va incluso in una società, in uno spazio che sia per tutti uguali», conclude la stessa Caterina De caro.

