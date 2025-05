CIVITAVECCHIA – Un rapporto tormentato tra Teodora e José, una relazione malata, da interrompere il prima possibile. Lo sapevano i vicini che spesso assistevano alle loro litigate, lo sapevano gli amici del bar, che più volte avrebbero consigliato alla donna di troncare. Soprattutto dopo quel codice rosso che già aveva visto la coppia al centro di una vicenda giudiziaria indigesta. La storia tra i due sembrava finita. Lei, un precedente matrimonio risalente a ventidue anni fa, poi la relazione con un commerciante nordafricano.

Lui, un eccellente muratore, amante della compagnia e del buon cibo. A tratti sembrava una coppia normalissima, con alti e bassi, nulla che potesse far pensare ad episodi violenti. Fino al codice rosso, , fino all’interruzione di quella relazione insana. Da qualche mese Teodora si era lasciata alle spalle il rapporto con José, ma non era tranquilla, qualcosa la tormentava. Ieri l’epilogo più grammatico: tre coltellate al cuore e Teodora rimane per terra, sul pianerottolo di casa. Alcuni residenti dello stabile hanno notato il corpo della donna e hanno chiamato il 118. Intanto José si è presentato alla caserma dei Carabinieri con le mani ancora sporche di sangue e ha confessato l’omicidio.