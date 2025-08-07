MONTALTO - L’amministrazione comunale di Montalto di Castro esprime il proprio ringraziamento alla Regione Lazio per il finanziamento di 1 milione di euro destinato alla riqualificazione del lungomare Harmine, nell’ambito delle risorse dedicate alla Blue Economy. «Si tratta di un contributo significativo, che rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la vocazione turistica del nostro territorio e restituire alla Marina un volto più accogliente, moderno e in linea con le esigenze di residenti e visitatori - afferma la sindaca Emanuela Socciarelli - L’intervento permetterà di agire su un’area strategica per lo sviluppo urbano e turistico, prevedendo una nuova viabilità orientata all’abbattimento delle barriere architettoniche, l’inserimento di alberature, per rendere la marina più accessibile e vivibile per tutti. Un sentito ringraziamento va al presidente della Regione Francesco Rocca, alla vicepresidente e assessora allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli e all’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, per l’impegno profuso a sostegno dei comuni costieri del Lazio. Un riconoscimento particolare anche ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per la loro costante attenzione verso il territorio dell’Alto Lazio».

«Questo risultato – commenta la sindaca Emanuela Socciarelli – è il frutto di una collaborazione istituzionale che guarda con concretezza allo sviluppo del nostro territorio. Il lungomare Harmine potrà finalmente diventare un vero biglietto da visita per la nostra località marina, con un ingresso all’altezza di una destinazione turistica”. L’amministrazione sottolinea come questo progetto rappresenti anche un punto di ripartenza per ripensare l’intero assetto del lungomare. Dopo oltre un decennio da un intervento che ha compromesso la vivibilità e il valore estetico dell’area, a causa di scelte progettuali inadeguate e materiali di scarsa qualità, oggi si apre la possibilità di intervenire con una visione nuova: orientata alla qualità, alla funzionalità e all’identità del luogo. L’obiettivo è trasformare questa opportunità in un’opera duratura, capace di valorizzare al meglio le potenzialità del nostro litorale e offrire un’esperienza migliore a chi lo vive ogni giorno e a chi sceglie di visitare Montalto di Castro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA