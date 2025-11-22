TARQUINIA - Tarquinia aderisce alla IX edizione di “Scarpette rosse in ceramica”, iniziativa promossa dall’Associazione italiana città della ceramica (Aicc) e coordinata dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia. La consigliera comunale Roberta Piroli ha partecipato alla presentazione del progetto, che vede unite le città della ceramica della Tuscia nella lotta contro la violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. A Tarquinia, le scarpette in ceramica rossa saranno esposte il 25 novembre nei luoghi più frequentati dai giovani. L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni e istituzioni, per sensibilizzare la cittadinanza su un tema di drammatica attualità. «Abbiamo scelto di collocare le scarpette nei luoghi dove i ragazzi e le ragazze tarquiniesi si riuniscono – afferma la consigliera comunale Piroli -. Una decisione frutto della volontà di raggiungere in modo diretto le nuove generazioni, spesso già provate dall’incertezza del loro futuro. Attraverso la presenza costante di questi segni simbolici, l’amministrazione vuole mantenere viva l’attenzione, favorire un percorso di riflessione spontanea e accompagnare ragazze e ragazzi verso una consapevolezza piena del valore del rispetto, della dignità e della parità. Il Comune di Tarquinia conferma dunque con convinzione la propria partecipazione all’iniziativa, certo che la forza dell’arte, unita alle attività educative programmate, possa contribuire a costruire una comunità più solidale, attenta e capace di dire con fermezza No alla violenza sulle donne. Il cambiamento deve partire dalle nuove generazioni, e per questo è essenziale aprire con loro un canale di dialogo privilegiato. L’esposizione rappresenta un segnale visibile e condiviso dell’impegno della comunità tarquiniese nel contrasto alla violenza di genere. Per questo motivo l’idea è quello di farle divenire istallazioni permanenti».

