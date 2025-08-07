TARQUINIA - Un quadro operativo condiviso e strutturato per la gestione delle eventuali emergenze connesse alla viabilità, con un focus particolare sul periodo dell’esodo e del controesodo di Ferragosto.

E’ quanto è stato organizzato nella mattinata di mercoledì nel coso della riunione che si è svolta presso la Prefettura di Viterbo. Un incontro, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, al quale hanno preso parte il presidente della Provincia di Viterbo, i sindaci dei Comuni costieri di Montalto di Castro e Tarquinia, e del Comune capoluogo eil questore di Viterbo, i rappresentanti del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Gruppo Carabinieri forestali, il comandante della Guardia di Finanza, il comandante della Polizia stradale di Viterbo, i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e di Ares 118, nonché i referenti istituzionali delle principali società concessionarie e i gestori della rete stradale e ferroviaria presenti sul territorio: Anas, Autostrade per l’Italia, Società Autostrada Tirrenica e Fs Security.

UN PRESIDIO SUI PRINCIPALI PUNTI DI SNODO VIARIO

L’iniziativa ha costituito un’occasione di confronto interistituzionale per rafforzare la capacità di risposta coordinata in caso di eventi che possano impattare significativamente sulla circolazione stradale, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di situazioni emergenziali di protezione civile. In tale contesto, è stata posta particolare attenzione all’esigenza di definire delle linee programmatiche per un lavoro sinergico fra gli enti interessati, nell’ottica di addivenire ad una pianificazione concordata che permetta di assicurare il presidio del territorio in caso di necessità, in particolare degli snodi viari più problematici, nonché di attuare soluzioni di viabilità alternativa adatte a convogliare il traffico in caso di criticità sull’autostrada A1 (nel tratto Chiusi-Orte), sull’autostrada tirrenica e sulle principali strade statali, segnatamente l’Aurelia, la Cassia, la Salaria e la SS 675 (nel tratto che attraversa la provincia di Viterbo).

FOCUS SULLE LOCALITA’ COSTIERE PRESE D’ASSALTO DA TURISTI

In apertura, è stata esaminata la situazione della viabilità ordinaria e delle condizioni di traffico veicolare, tenuto conto della presenza sul territorio provinciale di un tratto dell’autostrada A1, servito da tre caselli, di circa 12 km di autostrada Tirrenica, nonché di numerose arterie statali e provinciali di rilievo. Gli enti presenti hanno evidenziato diverse criticità, riconducibili non solo alla presenza di flussi veicolari, ma anche ad aspetti strutturali e manutentivi, quali lo sfalcio intempestivo della vegetazione, la manutenzione stradale ordinaria, e la gestione delle chiusure per interventi straordinari. Particolare attenzione è stata riservata agli afflussi turistici, con riferimento alle località costiere di Tarquinia e Montalto di Castro, nonché alle aree lacuali del Lago di Bolsena e del Lago di Vico, che rappresentano poli di attrazione significativi e potenziali punti di congestione viaria, soprattutto nei periodi interessati dall’esodo e dal controesodo estivo, fenomeni che, per intensità e diffusione, richiedono un’allerta costante e una capacità di intervento tempestiva.

UN COMITATO OPERATIVO PER GESTIRE LE CRITICITÀ

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti degli enti hanno fornito il quadro aggiornato della situazione di propria competenza, manifestando contestualmente la piena disponibilità a collaborare all’attuazione di un coordinamento operativo strutturato. È stata condivisa la necessità di predisporre una pianificazione preventiva che contempli soluzioni di viabilità alternativa per le arterie principali e per gli snodi più problematici, nonché modalità di intervento specifiche da parte delle componenti di soccorso. Il prefetto, nel ringraziare i partecipanti per il contributo offerto, ha evidenziato che il comitato operativo per la Viabilità, istituito presso la Prefettura e la cui composizione sarà rinnovata nei prossimi giorni, dovrà costituire fin da subito il punto di riferimento per la gestione delle criticità di ampio raggio, con il compito di garantire la circolarità informativa tra le istituzioni coinvolte e i Comuni direttamente interessati, nonché di assicurare una risposta tempestiva e coordinata in caso di eventi che impattino sulla mobilità.

UN REFERENTE PER LE EMERGENZE IN CIASCUN COMUNE

«A tal fine - spiega la Prefettura - sarà richiesta a tutti i sindaci l’individuazione di un referente per le emergenze legate alle criticità nella circolazione stradale, che dovrà rappresentare l’interfaccia istituzionale di pronto intervento per gli aspetti connessi a questa problematica. A partire da settembre saranno poi costituiti appositi gruppi di lavoro incaricati di predisporre i piani di viabilità per la gestione delle emergenze sulle principali arterie stradali del viterbese».

In conclusione, il prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un coordinamento strutturale e permanente, che consenta di affrontare efficacemente le criticità, facendo appello alla «responsabilità istituzionale connessa alle competenze specifiche di ciascun ente, nella consapevolezza che la gestione della viabilità non rappresenta soltanto una questione tecnica, ma incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sicurezza del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA