È di un arresto e una denuncia la vasta operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana nella serata di venerdì scorso e proseguita per tutta la notte di sabato. Un 45enne italiano è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della stessa operazione è stata denunciata a piede libero una giovane italiana di 20 anni, anche lei per spaccio e segnalate tre persone per detenzione di stupefacente ad uso personale.

L’attività, che ha coinvolto complessivamente 31 militari dell’Arma e 15 autovetture, ha visto il controllo mirato di 69 veicoli, 112 persone e 3 locali pubblici ritenuti di interesse operativo. L’intervento rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto ai reati legati allo spaccio di stupefacenti e alla microcriminalità, con particolare attenzione alle aree urbane più sensibili durante le ore serali e notturne.

L’uomo arrestato avrebbe opposto resistenza durante il tentativo di fermo da parte dei militari, rendendo necessario l’intervento tempestivo di ulteriori pattuglie per contenerlo e trarlo in arresto in sicurezza. La ventenne denunciata è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti pronte per la cessione e deferita all’autorità giudiziaria.