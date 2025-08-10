LADISPOLI – È tornato a Ladispoli il super yacht “Ulysses”, già noto a turisti e residenti per una precedente apparizione risalente al luglio del 2021. L’imbarcazione di lusso è stata avvistata al largo della costa, suscitando nuovamente grande curiosità tra i bagnanti. Con le sue linee imponenti, l’elicottero a bordo e i ponti multipli, Ulysses rappresenta uno dei simboli del lusso nautico internazionale. Il suo passaggio non è certo passato inosservato e in molti si sono affacciati dalle terrazze sul lungomare per osservarlo persino col binocolo. Secondo alcune ipotesi rilanciate sui social e da fonti non ufficiali, lo yacht potrebbe appartenere al fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, anche se al momento non esistono conferme sul reale proprietario del natante. Dopo aver stazionato in rada per l’intera giornata, lo yacht ha lasciato le acque di Ladispoli nella notte, facendo perdere nuovamente le proprie tracce. Tutti ricordano ancora quando questo tratto di costa balzò agli onori della cronaca più di 5 anni fa quando alcuni tra gli uomini più potenti al mondo della Russia avevano deciso di festeggiare un compleanno all’interno de La Posta Vecchia, struttura che si affaccia sul mare vicino al castello degli Odescalchi affittata in quell’occasione per quasi un milione e mezzo di euro. In quell’occasione venne allestito un mega palco, arrivarono dall’alto elicotteri, dal mare persino lo Sputnik con una pista di atterraggio. Oltre a fuochi d’artificio costati centinaia di migliaia di euro, si esibì persino Enrique Iglesias, figlio di Julio.

