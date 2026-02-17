PHOTO
SORIANO NEL CIMINO - L’amministrazione comunale di Soriano nel Cimino informa la cittadinanza che nella giornata di venerdì 20 febbraio gli uffici comunali di Piazza Umberto I, 8 resteranno chiusi al pubblico.
La chiusura si rende necessaria per consentire al personale di partecipare a un corso di aggiornamento professionale. Un’iniziativa finalizzata a garantire un costante miglioramento dei servizi offerti alla comunità e un adeguamento continuo alle novità normative e amministrative.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 23 febbraio, secondo i consueti orari di apertura. L’amministrazione comunale si scusa per il temporaneo disagio e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA