Ubriaco alla guida dell’auto, finisce la sua corsa contro un arco salva pedoni.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio i carabinieri di Montefiascone sono intervenuti nella centralissima via Dante Alighieri, in un orario con elevatissimo indice di traffico pedonale e veicolare. Qui poco prima un cittadino di origini senegalesi, operaio e residente nella zona, aveva perso il controllo della propria autovettura urtando un “arco salva pedoni”, che è stato letteralmente strappato dal suolo, fermandosi a pochi centimetri da un’altra autovettura in sosta, senza però provocarne danni.

Sottoposto agli accertamenti etilometrici da parte di carabinieri del radiomobile, è risultato positivo all’alcool per valori di 2,22 e 2,06 grammo per libro. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato a piede libero alla Procura di Viterbo.