Fermato subito dopo aver messo a segno una truffa. Un uomo di 55 anni, originario della Campania, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, giovedì pomeriggio è stato arrestato a Tuscania dai carabinieri del Norm per truffa aggravata. E’ stato trovato in possesso del provento di una truffa commessa poco prima: 1300 euro in contanti. Dalla tarda mattina sono giunte numerose telefonate che parlavano di tentativi di truffa ad anziani di Tuscania, ai quali le potenziali vittime hanno reagito, declinando le richieste di consegnare denaro. La centrale operativa ha allertato tutte le pattuglie in circuito della Stazione e del Norm, ritenendo probabile che i truffatori si aggirassero ancora per le strade cittadine.

Tra i numerosi tentativi andati a vuoto, i malfattori sono riusciti però ad agganciare una signora di 79anni, facendole credere, nel corso di una telefonata protrattasi per quasi un’ora, che sua figlia avesse provocato un incidente stradale con feriti gravi e che per questo motivo era trattenuta in caserma, aggiungendo che per ottenerne la scarcerazione era necessario consegnare la somma di euro 7.500 a un avvocato che si sarebbe presentato direttamente a casa. L’anziana donna, sconvolta dalla notizia, ha acconsentito a consegnare il denaro. Anzi, il marito ha deciso di raccogliere la somma necessaria e portarla personalmente ai carabinieri di Tuscania, per anticipare la scarcerazione della figlia.

Nel frattempo, il finto avvocato ha bussato alla porta di casa della coppia di anziani, riuscendo a riscuotere 1300 euro in contanti e allontanandosi velocemente, ma è stato immediatamente bloccato sotto casa dalla pattuglia della Radiomobile. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto con obbligo di dimora.