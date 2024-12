TUSCANIA - L’incendio che sabato sera sembrava domato, oggi ha ripreso vigore.

Complici con tutta probabilità anche le alte temperature, le fiamme dal primo pomeriggio di ieri hanno interessato strada Vetrallese e strada Tuscanese arrivando a lambire anche la cartiera. Hanno raggiunto anche il ponte appena fuori la città.

Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Anche ieri come sabato è stato necessario l’intervento di due canadair. Presenti anche i carabinieri e i carabinieri forestali mentre la polizia locale ha bloccato il traffico in uscita da Tuscania in direzione Viterbo deviandolo verso Marta.

«Desideriamo esprimere la più profonda gratitudine a tutti coloro che stanno partecipando con coraggio e determinazione agli interventi contro gli incendi che hanno colpito le campagne di Tuscania - hanno detto ieri dall’amministrazione comunale del sindaco Fabio Bartolacci - Nonostante gli sforzi incessanti, purtroppo ci sono ancora incendi in corso. Grazie ai volontari della Protezione Civile, Aeopc Tuscania, Marta e Tarquinia, ai vigili del fuoco e a ogni singola persona che sta dedicando tempo e sforzi per domare le fiamme, il nostro territorio ha già evitato molta devastazione. Il vostro impegno e il vostro altruismo - hanno aggiunto - sono un faro di speranza e solidarietà in momenti così critici. Grazie di cuore per il vostro prezioso contributo e per aver dimostrato che, insieme, possiamo superare ogni difficoltà».