SAN LORENZO NUOVO - Un’altra tragedia nella acque del lago di Bolsena. Stavolta nel comprensorio di San Lorenzo Nuovo, la parte più a nord del bacino lacuale.

Un anziano è morto annegato mentre stava facendo il bagno: si tratta di un turisto tedesco, che era in vacanza nella Tuscia, in un camoeggio del paese, per la precisione. Nelle prime ore del pomeriggio aveva deciso di buttarsi in acqua, ma stando alle prime testimonianze sarrebbe stato colto da un malore improvviso. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto i carabinieri della compagnia di Montefiascone e i soccorsi sanitari de 118, intervenuti con l’eliambulanza: tuttavia per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il medico legale non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

Purtroppo, negli ultimi due mesi, si tratta del terzo decesso: altri due ragazzi hanno perso la vita nel lago di Bolsena, il più grande in Europa fra tutti quelli di origine vulcanica. Il primo risale allo scorso luglio, quando ha perso la vita un trentaquattrenne la vita durante un bagno al largo: ad un certo punto è arrivato dove l'acqua era più profonda ed ha iniziato ad annaspare.

Più recente, a Ferragosto, invece, è quanto accaduto ad un ragazzo di 20 anni, Mohamed Fall: durante una gita con alcuni amici, si è tuffato dal pedalò ed è scomparso in acqua, senza più risalire. Per ritrovare il corpo, finito sul fondo del lago, ci sono volute quasi 24 ore di ricerche.