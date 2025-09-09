Uno dei due turchi arrestati il ​​3 settembre a Viterbo sarebbe ricercato per omicidio. È quanto emerge dai media del suo Paese, secondo cui Abdullah Atik, 25 anni, potrebbe aver partecipato all'agguato a Ahmet Cangi, un membro appartenente al gruppo dei Casperlar, rivale dei Dalton, il gruppo criminale turco di cui i due arrestati sarebbero membri, con un capo Baris Boyun arrestato l'anno scorso a Bagnaia. Lo scorso 24 gennaio Cangi è stato raggiunto da diversi a colpi d'arma da fuoco mentre era in moto a Bahçelievler, nel distretto di Istanbul. Sarebbe poi morto in ospedale.

Stando a quanto ricostruito dai media turchi Abdullah Atik sarebbe fuggito dal suo Paese subito dopo l'omicidio facendo perdere le proprie tracce.

Nel frattempo il 2 agosto a Marbella, in Spagna, è stato ucciso Caner Koçer, membro dei Dalton, in un agguato rivendicato dai Casperlar.

I media turchi ipotizzano che Baris Kaya e Atik Abdullah, fermati prima del trasporto della Macchina di Santa Rosa, fossero stati inviati in Italia con l'obiettivo di uccidere Ismail Atiz leader dei Casperlar che, nel frattempo, è stato ucciso a Viterbo lo scorso 25 agosto.

Si viaggia nel campo delle ipotesi viste che da parte degli investigatori c'è il massimo riserbo sulla vicenda.

Quel che è certo è che l'accusa per i due resta di detenzione illegale di armi. Tra le quella che fossero in città per ipotesi una compravendita di armi.