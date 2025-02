Un uomo è stato fermato giovedì pomeriggio a Vasanello nell’ambito dei servizi disposti dalle forze dell’ordine per contrastare e prevenire le truffe agli anziani.

L’uomo sarebbe stato individuato a bordo di un’auto sospetta, già segnalata, la cui presenza è stata rilevata tramite le telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune. Ricevuta la segnalazione, gli agenti della polizia locale hanno comunicato alla centrale operativa dei carabinieri di Civita Castellana la presenza dell’auto sospetta. Una pattuglia dei militari ha fermato la vettura al confine con Orte.

Il conducente, un campano, è stato portato in caserma per accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno verificando il suo possibile coinvolgimento in episodi di truffa ai danni di anziani.