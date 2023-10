Da Napoli ad Acquapendente dove si finge maresciallo e si fa consegnare 15mila euro da un’anziana. Il minorenne coinvolto nella truffa avvenuta nei giorni scorsi ai danni di una coppia di pensionati, è finito in comunità.

Nell’immediatezza del fatto, bloccato dagli uomini della squadra mobile di Viterbo subito dopo il colpo, era stato portato in questura ed era stato affidato alla madre arrivata da Napoli.

Il tribunale dei minorenni di Roma, invece, ha emesso nei suoi confronti l’ordinanza della misura cautelare del collocamento in comunità.

Questa mattina gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno eseguito il provvedimento, accompagnandolo in un centro per minori in provincia di Napoli.

Il complice, maggiorenne, invece era stato arrestato con applicazione da parte del giudice della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

I poliziotti della squadra mobile di Viterbo hanno restituito il denaro alla 85enne raggirata.