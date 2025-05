CIVITAVECCHIA – Allarme frodi sui social per il trasporto pubblico locale. A segnalarlo è la Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (CSP), che ha diffuso una nota ufficiale per mettere in guardia i cittadini da alcuni post fuorvianti che circolano online, riconducibili a presunte promozioni relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale.

«Attenzione! Stanno circolando in rete contenuti falsi che sfruttano impropriamente il nostro nome, il logo aziendale e le immagini dei nostri autobus di linea», denuncia CSP. Secondo quanto riportato nella nota, si tratterebbe di una vera e propria frode, che mira a ingannare gli utenti diffondendo offerte mai autorizzate o comunicate dall’azienda.

La società invita tutti gli utenti a prestare la massima attenzione, a diffidare da queste comunicazioni ingannevoli e a verificare sempre la provenienza delle notizie prima di condividerle o aderirvi. CSP sottolinea che le uniche comunicazioni ufficiali in merito ai servizi aziendali, agli abbonamenti e ai biglietti del trasporto pubblico, sono pubblicate esclusivamente attraverso i canali istituzionali.

Nello specifico, le pagine social da considerare attendibili sono “CSP Informa” e “Civitavecchia Servizi Pubblici Srl” su Facebook, mentre su Instagram il profilo ufficiale è “csp_srl”. A ciò si aggiunge il sito aziendale, www.civitavecchiaservizipubblici.it, unico portale riconosciuto per reperire informazioni verificate.

